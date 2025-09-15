Bilinmeyene yolculuk

Barbar İsrail, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda 12 Eylül'de alınan Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanmasına yönelik karar sonrası Gazze Şeridi'nde saldırılarını daha da artırdı. Filistinlilere yönelik soykırım ve zorunlu göç hedefiyle sistematik yıkım yapan İsrail ordusu son 24 saatte 68 kişiyi daha katletti. İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan bölgede 2 Filistinli daha açlıktan yaşamını yitirdi. İsrail ordusunun Gazze'deki kuleleri, yüksek katlı binaları, evleri, okulları ve uluslararası kuruluşları hedef alması nedeniyle bölgede büyük bir korku ve panik havası hâkim. Yollara düşen on binlerce Filistinli güvenli bir yer arıyor.

'KITLIK BİZİ YUTUYOR'

Filistinliler, barınak, gıda veya su gibi ihtiyaçlarını karşılayıp karşılayamayacaklarını bilmeden bir bilinmeyene doğru yolculuk ediyor. Al Jazeera'ya konuşan ve "Üzerimize sadece füzeler yağmıyor, kıtlık da bizi yutuyor" diyen bir Filistinli, "Yerinden edilmek, ruhunu bedeninden söküp atmak kadar acı verici" diyerek yaşadıkları ızdırabı dile getirdi. İsrail'in Gazze'ye yönelik yoğun saldırıları devam ederken, aileler uzun süredir İsrailliler tarafından "güvenli bölge" olarak belirlenen ancak defalarca saldırıya uğrayan güneydeki El-Mavasi'ye kaçmak zorunda kalıyor. Ancak yoğun bir kalabalığın oluştuğu bölgede durum her geçen gün daha da kötüleşiyor. Öte yandan Filistin hükümeti, İsrail'in medyaya yaptığı yanıltıcı söylemlerle sistematik suçlarını meşrulaştırmaya çalıştığını, ancak sahadaki gerçeklerin, tüm cinayetleri, yıkımları ve yerinden edilmeleri ortaya koyduğu belirtti. Açıklamada, uluslararası topluma, İsrail'in durdurulması için acilen harekete geçilmesi" çağrısı yapıldı. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 64 bin 871'e, yaralıların sayısının ise 164 bin 610'a yükseldiği bildirildi.

İsrail'in saldırıları ve tam ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde 19 yaşındaki Tamer Musabbih, Aksa Şehitleri Hastanesi'nde yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti.

ABD'Lİ BAKAN AĞLAMA DUVARI'NDA

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, dün Tel Aviv'e gitti. Rubio, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu birlikte Kudüs'teki Ağlama Duvarı'nı ziyaret etti.