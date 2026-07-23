Bill Gates – Epstein 30 kere görüşmüş
ABD merkezli WilmerHale hukuk firmasının yürüttüğü araştırmada, Bill Gates'in de aralarında bulunduğu çok sayıda Bill Gates Vakfı yetkilisinin, 2011-2014 yıllarında ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanan, daha sonra ise cezaevinde ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile yaklaşık 30 kez görüştüğü ortaya konuldu. Öte yandan Epstein'in "model avcısı" olarak bilinen Daniel Siad'ın evinde ölü bulunduğu bildirildi. Epstein ile bağlantılı suçların yanı sıra cinsel şiddet suçlamalarıyla da soruşturma altında olan 69 yaşındaki İsveç vatandaşı Siad, Paris yakınlarındaki Hauts-de-Seine vilayetine bağlı Colombes'daki evinde 20 Temmuz'da ölü bulundu. Siad'ın ölüm nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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