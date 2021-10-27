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Giriş Tarihi: 27.10.2021 12:58

Bill Gates'in lüks yatı Fethiye'de!

İHA
Bill Gates’in lüks yatı Fethiye’de!

Teknoloji şirketi Microsoft'un kurucusu Bill Gates, "Lana" isimli yatıyla Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi. Gates, Fethiye Karagözler Mahallesi’ndeki Büyük Boncuklu Koyu önlerine demir attı.

Teknoloji şirketi Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Cayman Adaları bayraklı 107 metre uzunluğunda ve 16 metre genişliğindeki yatı ile Fethiye Karagözler Mahallesi'ndeki Büyük Boncuklu Koyu önlerine demir attı.

Gates'in lüks yatını gören bazı vatandaşlar lüks yatın cep telefonlarıyla fotoğrafını çekti. Gates'in ilçede ziyaret yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.


Spor salonu, jakuzi, plaj kulübü, yüzme havuzu, su sporları ekipmanları gibi çeşitli imkanlar bulunan yatta ayrıca hareket etkisini azaltan dengeleyiciler de yer alıyor.

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Bill Gates'in lüks yatı Fethiye'de!
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