Bin Ukraynalı askerin cenazesi 19 Rus askerin cenazesi ile takas edildi

Rusya ile Ukrayna arasında bir esir takası daha gerçekleştirildi. Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinsky yaptığı açıklamada, "İstanbul'da kararlaştırıldığı üzere, bugün bin Ukraynalı askerin cenazesini Ukrayna tarafına teslim ettik, 19 Rus cenazesi ise bir ay öncesiyle aynı sayıda olmak üzere iade edildi" dedi.

3 BİNDEN FAZLA ASKERİN CENAZESİ UKRAYNA'YA TESLİM EDİLDİ

Rusya, İstanbul'da varılan anlaşma kapsamından 3 binden fazla askerin cenazesini Ukrayna'ya teslim etti.