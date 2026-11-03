Binance 6.3 milyar dolarlık siber saldırılarının ilk bulgularını açıkladı!

Binance , geçen hafta maruz kaldığı siber saldırıya ilişkin ilk bulguları içeren raporu paylaştı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, bunun mevcut bilgileri ve halihazırda yapılan iyileştirmeleri kapsayan ilk rapor olduğuna işaret edilerek, soruşturma sürecinin devam ettiği, elde edilen bulguların ayrıca bağımsız bir incelemeye tabi tutulacağı kaydedildi.

Kötü niyetli kişilerin bu bilgileri yeni saldırılar planlamak için kullanmasını önlemek adına, bazı teknik detayların gizli tutulacağı ifade edilen açıklamada, konunun daha kapsamlı incelenmesi için bağımsız güvenlik firmalarıyla çalışıldığı belirtildi. Açıklamada, Federal Soruşturma Bürosu ( FBI ) tarafından paylaşılan son bilgilere göre bu olaydan Kuzey Kore 'nin sorumlu olduğu aktarıldı.

DAHİLİ CÜZDAN İMZALAMA HİZMETİNE YETKİSİZ ERİŞİMLE BAŞLADI



İlk bulgulara dair açıklamada, birden fazla ağ üzerinde hızla gerçekleşen olayda, saldırganın, dahili bir cüzdan imzalama hizmetine yetkisiz erişim sağlayarak normal para çekme sürecinin dışında işlemler başlattığı aktarıldı. Saldırganın kontrolündeki adreslere, Binance'in beş sıcak cüzdanından 233,46 milyon XRP gönderildiği, ayrıca Solana ve Optimism ağlarındaki sıcak cüzdanlardan da yaklaşık 970 bin 500 SOL ve 44,2 milyon OP aktarıldığı belirtilen açıklamada, daha sonra ise 18 bin 270 BTC transfer edildiği bildirildi. Açıklamada, saldırganın daha sonra imzalama hizmetini kullanarak Ethereum'un EIP-7702 yetkilendirme mekanizmasını istismar ettiği, böylelikle Binance'in sıcak cüzdanında kısmi işlem yetkisi elde ettiği belirtildi. Binance'in olağan dışı yüksek hacimli transferlere ilişkin uyarı almasının ardından para çekme işlemlerini durdurduğu ve etkilenen tokenlerin dondurulması için iş ortaklarıyla koordinasyon sağladığı vurgulanan açıklamada, bu çabalar sonucunda 2,85 milyar dolarlık varlığın dondurulduğu veya ele geçirildiği ifade edildi.