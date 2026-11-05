Bingöl'de trafik kazası: 2'si ağrı, 4 yaralı!

Bingöl'de meydana gelen olayda, yabancı plakalı bir araç özel bir sürücü kursuna ait araca çarptı. Kazada 2’si ağır olmak üzere 4 kişi yaralanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bingöl’de trafik kazası: 2’si ağrı, 4 yaralı!
İHA İHA
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Kaza, Kervansaray mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı plakalı araç, seyir halindeyken özel bir sürücü kursuna ait araca arkadan çarptı.

Bingöl'de trafik kazası: 2'si ağrı, 4 yaralı!

Çarpmanın etkisiyle meydana gelen kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, polis, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bingöl'de trafik kazası: 2'si ağrı, 4 yaralı!

Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#BİNGÖL #UMKE

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