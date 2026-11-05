Bingöl'de trafik kazası: 2'si ağrı, 4 yaralı!
Bingöl'de meydana gelen olayda, yabancı plakalı bir araç özel bir sürücü kursuna ait araca çarptı. Kazada 2’si ağır olmak üzere 4 kişi yaralanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaza, Kervansaray mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı plakalı araç, seyir halindeyken özel bir sürücü kursuna ait araca arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle meydana gelen kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, polis, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.