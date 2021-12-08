Suriye iç savaşı en çok çocukları vurdu. 2011 yılında başlayan iç savaşta 2.6 milyon çocuk yerinden edildi. Savaş nedeniyle göç etmek zorunda kalan milyonlarca çocuğun yanı sıra ülke içinde de 6,5 milyon çocuk sağlıksız ve kötü koşullarda Suriye'deki kamplarda yaşam mücadelesi veriyor. Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde şark çıbanı salgını baş gösterdi. Türkiye'nin desteği, mahalli meclis ile Yeryüzü Doktorları'nın etkin mücadelesiyle salgın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne çağrı yapan Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, "DSÖ ile birlikte bir seferberlik ilan edilmeli, bulaşıcı olan bu hastalığın daha da fazla yayılmasının önüne geçilmelidir. Aksi taktirde burada çıkacak olan vakalar tüm bölgeyi, tüm dünyayı tehdit eder" dedi. Tel Abyad ve Rasulayn Yerel Meclisleri, iki ilçede yaşayan halkın sağlığını korumak, bulaşıcı hastalıkların önüne geçmek ve özellikle vakalarında artış görülen şark çıbanı hastalığı riskini azaltmak amacıyla yoğun çalışmalar başlattı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine bağlı 6 ilaçlama aracı, her iki ilçede sazlık, durağan su, dere ve kanalizasyon yataklarında ilaçlama çalışmaları yaptı.

ŞARK ÇIBANI ÇOCUKLARI TEHDİT EDİYOR

BM'nin verilerine göre iç savaşın başladığı 2011 yılından bugüne savaşın getirdiği tahribatla Suriye içerisinde 6.5 milyon, Suriye dışında ise 2.5 milyon olmak üzere 8.5 milyon Suriyeli çocuk yardıma muhtaç durumunda bırakıldı. Suriye içerisinde yüzbinlerce çocuk yetersiz beslenmenin getirdiği büyük bir felaketle karşı karıya kaldı. Savaşta 6 bin 409 çocuk öldürülürken, 5 bin 503 çocuk ise yaralandı. Savaş nedeniyle göç etmek zorunda kalan, sağlıksız ve kötü koşullarda Suriye içerisindeki kamplarda, çadır kentlerde yaşam mücadelesi veren binlerce çocukta Şark çıbanı çıktı. Bulaşıcı hastalık, fosseptik çukur, bataklık, pis su birikintilerinden kaynaklı, mikrop taşıyan kum sineklerinin sokmasıyla ortaya çıktı. Mikrop taşıyan kum sineklerinin sokması ile başlayan, insandan insana da bulaşan hastalık, Suriyeli çocuklar arasında hızla yayılmaya başladı. Ölümcül olmayan ancak tedavi edilmediği zaman ömür boyu kalıcı iz bırakan Şark çıbanı, en çok da çocukları vuruyor. Şark çıbanı çıkan binlerce Suriyeli çocuk, yeterli ilaç ve sağlık hizmetine ulaşamıyor. Türkiye, Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı Harekatlarıyla, Suriye'de kontrol sağlanan bölgelerde hastalığın yayılmaması için çalışma başlattı. Çocukların tedavileri, ilaç temini için çalışmalar yürütülürken, hastalığın yayılmasında etkili olan bataklık, fosseptik çukurları ise kapatılmaya başlandı.



"KÜRESEL SEFERBERLİK İLAN EDİLMELİ"

Suriye'deki insani yardımları yerinde inceleyen Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Suriyeli çocuklar arasında hızla yayılan Şark çıbanıyla ilgili Sabah'a şu açıklamalarda bulundu:



"Sineklerin ısırmasıyla ortaya çıkıyor, bir insandan başka bir insana bulaşıyor. Ciltte yaralara yol açıyor, kalıcı izler bırakıyor. Özellikle çocuklarda görülüyor. Toplu yaşayan yerlerde, kamplarda, hijyensiz ortamlarda bu vakalarla sık rastlıyoruz. Savaşla birlikte Suriye'de sağlık hizmetinin verilememesi, yaşanan göç, insanların evlerini, yurtlarını terk etmesi, zor şartlarda, hijyensiz ve kötü koşullarda yaşamlarını sürdürmeleri nedeniyle bu salgın tekrar yayılmaya, eski sayılara doğru çıkmaya başladı. Suriye'nin geneline sonrasında ise komşu ülkelere, bölgeye yayılma riski var. Dünya Sağlık Örgütü harekete geçmeli, birlikte bir seferberlik ilan edilmeli. Hastalığın daha çok yayılmasının önüne geçilmeli, yoğun ve geniş çaplı bir çalışma yapılmalı. Uluslararası sağlık örgütleri de harekete geçmeli. Bölgede tarama yapılarak, hastaların hastaneye gelmesi beklenmeden müdahalede bulunulmalı, yerinde teşhis konularak tedavi edilmesi gerekir. Aksi taktirde burada çıkacak olan vakalar tüm bölgeyi, tüm dünyayı tehdit eder. Sineklerle bu hastalık taşınır, insandan insana da bulaştığı için yayılır. Yavaş yayılıyor, tedbir alınabilir, tedavi edilebilir, durdurulabilir. Suriyeli çocuklar için ve hastalığın yayılmasının önlenmesi için küresel seferberlik ilan edilmeli."