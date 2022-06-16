Binlerce sivil kurtarılmayı bekliyor elektrik, ilaç ve su yok

ABD ve Avrupa'nın Ukrayna Savaşı konusundaki politikaları eleştirilirken, sahada ise saldırlar artıyor. Ukrayna'da insanlık dramının yaşandığı son yer Severodonetsk oluyor. Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna'nın doğusunda Rus ordusunun yoğun saldırısı altındaki kentte binlerce sivilin mahsur kaldığını duyurdu. Açıklamada gıda, ilaç ve su gibi temel ihtiyaç malzemelerinin tükendiği uyarısı yapıldı. BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nden Saviano Abreu, BBC'ye yaptığı açıklamada "Su ve temizlik imkânlarının olmayışı en büyük endişe" dedi. Sivillerin büyük bölümünün kentteki Azot Kimyasal Tesisi'nin altındaki sığınaklarda olduğu belirtiliyor. Kente ulaşımı sağlayan son köprü de Rus güçler tarafından yıkıldı. Yaklaşık 12 bin sivilin mahsur kaldığı tahmin ediliyor.Severodonetsk ve yakınındaki Lisiçansk, Rus ayrılıkçıların bulunduğu Luhansk bölgesinde, Ukraynalı güçlerin kontrolünde kalan son iki yerdi. Bu iki bölge Donbas olarak biliniyor. Severodonetsk'in kontrolünü ele geçirmesi Rusya için tüm Luhansk bölgesinde kontrolün sağlanması anlamına geliyor. Öte yandan Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçisi Vassily Nebenzia, ülkesinin Ukrayna'daki tahılın çıkarılıp Karadeniz üzerinden taşınması için "güvenli geçiş" sağlayabilceğini söyledi. Nebenzia, "Ancak güvenlik koridoru oluşturmak bizim sorumluluğumuzda değil" dedi.