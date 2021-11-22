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Giriş Tarihi: 22.11.2021 22:38 Son Güncelleme: 22.11.2021 22:38

BioNTech aşısı 12-15 yaş grubunda etkili mi? Sonuçlar açıklandı

AA
BioNTech aşısı 12-15 yaş grubunda etkili mi? Sonuçlar açıklandı

Yeni tip koronavirüs salgınına karşı geliştirilen Pfizer/BioNTech aşısının 12-15 yaş grubunda ciddi bir yan etkiye yol açmadan son derece etkili olduğu ifade edildi. Aşıya mayısta FDA tarafından 12-15 yaş grubu için acil kullanım onayı verilmişti.

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirilen Pfizer/BioNTech aşısının 12-15 yaş grubunda son derece etkili olduğu bildirildi.

KOVİD-19'U YÜZDE 100 ÖNLEDİ

Pfizer, ileri aşama klinik deneylerin, BionTech firmasıyla ortak geliştirdiği iki doz aşının, ikinci dozdan 7 gün ila 4 ay içinde 12-15 yaş grubunda Kovid-19 enfeksiyonunu yüzde 100 önlediğini gösterdiğini duyurdu.

CİDDİ BİR YAN ETKİYE RASTLANMADI

Şirket, 3'üncü aşama deneylere katılan 2 bin 228 denekte herhangi bir ciddi yan etkiye rastlanmadığını açıkladı.

TAM ONAY BAŞVURUSUNDA BULUNULACAK

Söz konusu verinin, şirketin ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) yapacağı Pfizer/BionTech aşısının 12-15 yaş grubu için tam onay başvurusunda kullanılacağı öğrenildi.

Aşıya mayısta FDA tarafından 12-15 yaş grubu için acil kullanım onayı verilmişti.

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BioNTech aşısı 12-15 yaş grubunda etkili mi? Sonuçlar açıklandı
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