BioNTech aşısı 12-15 yaş grubunda etkili mi? Sonuçlar açıklandı

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirilen Pfizer/BioNTech aşısının 12-15 yaş grubunda son derece etkili olduğu bildirildi.