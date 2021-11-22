BioNTech aşısı 12-15 yaş grubunda etkili mi? Sonuçlar açıklandı

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirilen Pfizer/BioNTech aşısının 12-15 yaş grubunda son derece etkili olduğu bildirildi.
KOVİD-19'U YÜZDE 100 ÖNLEDİ
Pfizer, ileri aşama klinik deneylerin, BionTech firmasıyla ortak geliştirdiği iki doz aşının, ikinci dozdan 7 gün ila 4 ay içinde 12-15 yaş grubunda Kovid-19 enfeksiyonunu yüzde 100 önlediğini gösterdiğini duyurdu.
CİDDİ BİR YAN ETKİYE RASTLANMADI
Şirket, 3'üncü aşama deneylere katılan 2 bin 228 denekte herhangi bir ciddi yan etkiye rastlanmadığını açıkladı.
TAM ONAY BAŞVURUSUNDA BULUNULACAK
Söz konusu verinin, şirketin ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) yapacağı Pfizer/BionTech aşısının 12-15 yaş grubu için tam onay başvurusunda kullanılacağı öğrenildi.
Aşıya mayısta FDA tarafından 12-15 yaş grubu için acil kullanım onayı verilmişti.