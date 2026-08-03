Bir aile daha nüfustan silindi

Katil İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde birçok bölgeye çok sayıda saldırı düzenledi. Gazze Şeridi'nin merkezinde liman bölgesi yakınlarındaki Susi'de bir apartmana düzenlenen saldırıda, 33 yaşındaki Abdullah Ebu et-Tayf, 6 aylık hamile eşi 26 yaşındaki Abir Ana ve 5 yaşındaki çocukları Azzam öldü. Katliamda hayatlarını kaybeden 4 kişilik Filistinli ailenin nüfustan silindiği belirtildi. Gazze kentinde bir konuta düzenlenen saldırıda anne, baba ve bir çocuktan oluşan 3 kişilik bir ailenin yaşamını yitirdiği, arama kurtarma çalışmaları sırasında enkaz altından bir ceninin çıkarıldığı kaydedilmişti. Dün düzenlenen saldırılarda en az 9 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı. Filistin resmi kaynaklarının açıklamalarına göre, İsrail Ekim 2023'te Gazze Şeridi'nde başlattığı soykırımından bu yana en az 2 bin 700 Filistinli ailenin tüm fertleri yaşamını yitirdi.

KATLİAMDA ISRARCI

Soykırımcı İsrail'in Barış Kurulu'nun Gazze'de ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının tamamlanmasına ilişkin 15 maddelik yol haritasının 3 maddesine itiraz ettiği bildirildi. Haaretz'in haberine göre Tel Aviv, İsrail ordusunun saldırılarını tamamen durdurmasına itiraz etti ve saldırı düzenleme özgürlüğü istedi. Hamas silahlarının imha edilmesinde ısrarcı oldu. Uluslararası Doğrulama Komitesi'nde Katar ve Türkiye'nin yer almasına karşı çıktığı kaydedildi.