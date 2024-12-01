Bir aile soykırımı daha

Katil İsrail, Gazze'de yine sivilleri hedef almaya devam ediyor. Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail ordusunun Cibaliya'da bir evi hedef alması sonucu 40'tan fazla kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki Tel ez-Zater Mahallesi'nde "Arac" ailesine ait evi bombaladığını belirtti. Basal, bu "korkunç katliamda" 40'tan fazla Filistinlinin öldüğünü ifade etti.Cibaliya Mülteci Kampı başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyine 5 Ekim'de yoğun hava saldırıları düzenleyen İsrail ordusu, 6 Ekim'de de bu bölgelere kara saldırısı başlattı. İsrail'in Gazze'deki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bir evi hedef aldığı saldırıda 5 Filistinli öldürüldü.Yine bir okulu ve evi hedef alan saldırılarda ise 6 Filistinli öldürüldü. Gazze'deki 'güvenli bölge El Mawasi'deki saldırıda da 2 çocuk öldürüldü. Soykırımcı İsrail "Generaller planı" uyarınca Filistinlileri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden tehcir etmeyi, ardından bölgenin kuşatılarak gıda, yakıt ve temiz su girişine izin verilmemesini öngörüyor.