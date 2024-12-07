Bir aileyi daha katlettiler

Barbar İsrail ordusu, soykırım yaptığı Gazze Şeridi'nde mülteci kampları ve ambulanslar da dâhil sivillerin bulunduğu her yeri bombalıyor. Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki "en-Nadi" ailesine ait bir evi bombaladılar. Saldırıda 6'sı çocuk, 26 Filistinli hayatını kaybetti. 60 kişi de yaralandı. Gazze Şeridi'nin kuzeyi ve güneyindeki bölgelere düzenlenen saldırılarda ise 11 Filistinli yaşamını yitirdi. Son 24 saatte 52 kişiyi katlettiler. İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde bir ambulansa ateş açtı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yayımladığı videoda, yoğun silah sesleri eşliğinde İsrail ordusunun makineli tüfek ateşiyle ambulansı hedef aldığı, saldırı anında araç sürücüsünün de ambulansın içinde olduğu görülüyor. Bakanlık, görüntünün, İsrail ordusunun önceki gün Kemal Advan Hastanesi önünde ambulansa ateş açtığı anı belgelediğini belirtti.