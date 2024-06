Bir anda gelen kıyamet

Katil İsrail'in 248 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 37 bin 124'e çıktı. Çadır ve okul katliamlarının ardından İsrail'in mülteci kampında 274 Filistinliyi katletmesinin yankıları sürüyor. İşgalci İsrail ordusunun cumartesi günü Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği ve 274 Filistinlinin hayatını kaybetmesine neden olan katliamın tanıkları, yaşadıklarını "bir anda gelen kıyametin dehşetine" benzetti. Katliam son 6 aydır Gazze Şeridi'ndeki en ölümcül İsrail saldırısı oldu. Siyonist İsrail rejimi 10 Aralık'ta 300 kişiyi öldürmüştü.İsrail'in 4 esir için yaptığı katliama tanıklık eden Umm İslam el- Assar, yaşadıklarını "Kıyamet gününün dehşeti gibiydi. Herkes etrafındakilerden kaçıyordu, sokaklar ve yollar cesetlerle doluydu, her yerde kan vardı. Olan bitenler, son derece zor ve aniydi. Evlerimizdeydik ve bir anda büyük bir gürültü koptu, her yerden bomba sesleri duymaya başladık. Quadcopter dronelar, makineli tüfeklerle herkese ateş açmaya başladı" şeklinde anlattı.ABD'nin istihbarat desteği ile yardım görevlisi kılığında kampa baskın düzenleyen İsrail işgal ordusu bölgedeki sivillere de hiçbir uyarı yapmadı. İsrail askerlerinin rehineleri ele geçirdikten sonra bölgedeki tüm evleri yoğun şekilde bombaladığı, hareket eden ve etmeyen tüm araçları havaya uçurduğu ve takip edilmemek için de yollarda dev çukurlar açan bombalar attığı ortaya çıktı. İsrail ordusuna ait helikopterler ABD'nin Gazze kıyısına kurduğu yüzer iskele yakınına ve kampın batısındaki bölgelere indi. İsrail hücumbotları da denizden Nusayrat'ın batı bölgelerini bombalamaya başladı. Dolayısıyla ABD'nin sözde yardım iskelesinin de katliamda kullanıldığı belirlendi.İsrail ordusunun 8 Haziran'da Nusayrat Mülteci Kampı'nda yaptığı katliamda 64'ü çocuk, 57'si kadın 274 Filistinli öldü. ABD basınındaki haberlerde ise katliam bir operasyon gibi aktarıldı. Washington Post, CNN ve New York Times gibi sitelerdeki haberlerde İsrail'in "rehine kurtarma operasyonunu" günler öncesinden çok gizli şekilde planladığı ve başarılı bir şekilde rehineleri kurtardığı aktarıldı.Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ile Dünya Gıda Programı'nın, Gazze'de nüfusun yarısı olan 1 milyondan fazla insanın temmuz ortasına kadar kıtlık ve ölümle karşı karşıya kalacağının tahmin edildiğini bildirmesinin ardından korkulan oluyor. Gazze Şeridi'nde yüz binlerce kişi artık günde sadece 1 öğün yiyeceği ancak bulabiliyor. Özel beslenmeye muhtaç olan çok sayıda çocuk açlıktan ölümle karşı karşıya. Yetersiz beslenme nedeniyle sağlığı kötüye giden 3 yaşındaki Amjad Al-Qanoo adlı çocuk da Cibaliye bölgesinde yaşam mücadelesi veriyor.İsrail Savaş Kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot da Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz'ın ardından istifa ettiğini duyurdu. Eisenkot, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya sunduğu istifa mektubunda "Başbakanlığını yaptığınız kabine, savaşın hedeflerine ulaşması için gerekli kararları almadı.Son dönemde aldığınız kararların ülkenin çıkarlarına uygun olmadığını gördük" ifadelerini kullandı. İstifaların ardından Gazze Kasabı Netanyahu'nun iktidarı da zora girdi.Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ilk kez Gazze'de ateşkes kararı aldı. ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı ve ilk aşamasında Gazze'de hemen ateşkes öngören 3 aşamalı teklife Rusya çekimser kaldı, 14 ülke 'evet' oyu kullandı. Kararda, ilk aşamada hemen ateşkes, kadın, yaşlı ve yaralı esirlerin serbest bırakılması, Filistinli esirlerin takas edilmesi, İsrail 'in Gazze'den tamamen çekilmesi, yeniden inşa ve sivillerin dönüşü, insani yardımın artması yer alıyor. Hamas, kararı memnuniyetle karşıladığını duyurdu.