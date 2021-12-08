Bir devir sona erdi

ANGELA Merkel
, bugün siyasete veda ediyor. Aralıksız 16 yıldır Almanya
'nın başbakanlığını yapan Merkel
, bugün görevi, Maliye Bakanı Olaf Scholz
'a bırakacak. Eylül ayında yapılan genel seçimlere bir daha aday olmayan ve siyaseti bırakma kararı alan Merkel, ülkede efsane başbakan Helmut Kohl
'den sonra en uzun süre başbakanlık yapan isim oldu.
REKORU KIRAMADI
HELMUT Kohl'ün rekorunu ise Merkel 10 günle kaçırmış olacak. Kohl tam 5 bin 870 gün başbakanlık yaparken, Merkel'in görevi 5 bin 860 gün ile sona erecek. Merkel, kendine has yönetim tarzı ile özellikle yurtdışında en çok beğenilen liderlerden oldu. "Dünyanın en güçlü kadını" ilan edilen Merkel, iktidarı boyunca birçok krizle mücadele etti.
UZLAŞMACI OLDU
KORONAVİRÜS krizini "en büyük kriz" olarak nitelendiren Merkel, euro krizi
, finans krizi
ve mülteci
krizi gibi krizleri yönetti. Uzlaşmacı kimliğiyle öne çıkan Merkel, Türkiye ile de hep diyalogdan yana görüş belirtti. Başbakanlığı döneminde Merkel defalarca Türkiye'ye gitti, Almanya'da birçok kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile bir araya geldi.
YANLARINA ALDI
SİYASETE veda eden Merkel, bir süre dinlenmeyi düşünüyor. Özel kalem müdürü ve sekreteri ile çalışmaya devam edecek olan Merkel, bu isimleri Federal Meclis
'e bildirdi. Federal Meclis bütçesinden Merkel'in ofisi, ofis giderleri, çalışanların aylıkları ve şoförlü otomobilinin masrafları da karşılanacak.
DOĞU ALMANYA'DAN GELEN ŞANSÖLYE
HAMBURG'DA 17 Temmuz 1954 tarihinde dünyaya gelen Angela Merkel'in ailesi aynı yıl Demokratik Almanya Cumhuriyeti'ne taşındı. Siyasete orada başladı. İki Almanya'nın birleşmesinden sonra 1990 yılında Federal Meclis'e seçildi ve tam 31 yıl süreyle görev yaptı. 67 yaşında siyasete veda etme kararı alan Merkel, Helmut Kohl döneminde Kadın ve Gençlik Bakanı (1991-1994) oldu. Merkel, 1994-1998 yıllarında ise Çevre Bakanlığı görevinde bulundu. 2000-2018 arasında CDU Genel
Başkanı olan Merkel, 2005-2021 arasında ise başbakan olarak Almanya'yı yönetti