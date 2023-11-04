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Giriş Tarihi: 4.11.2023

Bir gazetecinin ölümü

Bir gazetecinin ölümü
İsrail'in önceki gece düzenlediği saldırılarda Filistin Kanalı muhabiri Muhammed Ebu Hatab ve ailesi şehit oldu. Hatab'ın cenazesinde meslektaşları gözyaşı döktü. Tabuta konulan 'Press' yazılı yelek ve mikrofon görenleri duygulandırdı. Hatab, meslektaşlarının omuzlarında son yolculuğuna uğurlandı. Pulitzer ödüllü fotoğrafçı Nick Ut, "Bu savaş, Vietnam'dan çok daha tehlikeli" dedi.



MESLEKTAŞININ ÖLÜM HABERİNİ ALINCA YAYINDA YELEĞİNİ ATTI
Filistinli muhabir Hatab'ın ölüm haberini canlı yayında alan Filistin TV muhabiri Selman Beşir, yaşananlara canlı yayın sırasında tepki gösterdi. Gazze'de uluslararası koruma olmadığını söyleyen, kurşun geçirmez yeleğini ve kaskını çıkaran Beşir, "Hiçbir şeyin dokunulmazlığı yok. Bu yeleklerin, kaskların koruyuculuğu yok. Bizler de şehit olmak için sıraya girenlerdeniz" dedi.
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Bir gazetecinin ölümü
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