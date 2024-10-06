Bir gecede 30 saldırı

Gazze Şeridi'nde soykırıma devam eden katil İsrail ordusunun kara harekâtı başlattığı Lübnan'a yönelik şiddetli bombardımanı sürüyor. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını genişletildiği 23 Eylül'den bu yana "en şiddetli saldırılarından" birinin yaşandığı önceki gece saatlerinde İsrail savaş uçakları başkent Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesindeki çeşitli alanlara 30'dan fazla hava saldırısı düzenledi. Lübnan resmi ajansı NNA, İsrail'in bu bölgeye yönelik en şiddetli saldırılarını gerçekleştirdiğini belirtti. Beyrut'un Dahiye bölgesinden patlama seslerinin duyulduğu ve bölgeyi siyah dumanların kapladığı aktarıldı. İsrail'in, Es-Safir ve Burc el-Baracine bölgelerini, havalimanı yolu üzerindeki bir benzin istasyonunu, Amerikan Mahallesi ve Gubeyri bölgesindeki bazı binaları ve birçok noktayı hedef aldığı kaydedildi.Öte yandan İsrail ordu sözcüsü Avichai Adraee, X platformundan yaptığı açıklamada, "gece saatlerinde İsrail savaş uçaklarının, hassas istihbarat rehberliği altında Beyrut bölgesine birçok saldırı düzenleyerek çok sayıda silah deposunu ve yapıyı hedef aldığını" ifade etti. Adraee, "Hizbullah'ın savaş araçlarını ve üretim tesislerini Beyrut'un kalbindeki konutların altına yerleştirerek, bölge sakinlerini tehlikeye attığı" iddiasında bulundu. İsrail ordu sözcüsünün iddialarına ilişkin Hizbullah'tan henüz bir açıklama yapılmadı ancak daha önce ordunun benzer iddialarını reddetmişti. Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafından çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında 23 kişi hayatını kaybederken, 93 kişi yaralandı. Saldırılarda bin 411 kişi hayatını kaybetti. İsrail bombardımanı nedeniyle yüz binlerce kişi yerinden oldu. Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye yaklaşık 150 bin kişinin göç ettiği belirtiliyor.Hizbullah, İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik karadan işgal saldırıları hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, İsrail ordusunun en az 25 subay ve askerinin saldırılarda hayatını kaybettiği, 130 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Açıklamada, İsrail'in, kayıplarının bir kısmını itiraf ettiği belirtilerek, "Önümüzdeki günlerde halkından sakladığı şeyler ortaya çıkacak" ifadesi kullanıldı.izbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından İsrail ordusu bu kez de muhtemel halefi Haşim Seyfettin'in hedef alındığını açıklamıştı. Lübnanlı güvenlik kaynakları, uluslararası havaalanı yakınında kendisini hedef alan hava saldırısının ardından Seyfettin'e ulaşılamadığını bildirdi. Hizbullah yetkilileri, Seyfettin'in durumuna ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.