Bir günde 66 kişiyi katlettiler

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılar sürüyor. Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta sözde güvenli bölge olduğu ifade edilen Filistinlilerin toplandığı alan ile iş yerlerine düzenlenen hava saldırılarında biri çocuk 8 kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi de yaralandı. İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği saldırılarda ise 66 Filistinli daha yaşamını yitirirken ölenlerin sayısı 39 bin 324'e çıktı.İsrail'in saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin pek çok yerinde cilt hastalıkları yayılıyor. Saldırılar sonucu defalarca yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı barınma merkezleri ve okullardaki nüfus yoğunluğu, altyapının tahrip olması sonucu sokaklarda biriken atık sular, çöp yığınları, temiz içme suyu ve ilaca erişimde yaşanan sıkıntı gibi nedenlerden salgın hastalıklar hızla yayılıyor. Başta çocuklar olmak üzere çok sayıda kişide uyuz ve su çiçeği gibi bulaşıcı cilt hastalıkları gözlemleniyor.