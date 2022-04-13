Bir köy yok oldu

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali devam ederken, Rus güçleri Ukrayna'nın başkenti Kiev ve Çernigiv kentinden tamamen çekildi. Rus askerlerinin çekilmesinin ardından geriye sadece harabeye dönmüş şehirler ve kasabalar kaldı. Çatışmaların en yoğun yaşandığı şehirlerden biri de hiç şüphesiz Çernigiv oldu. Rus ordusunun Kiev'in kuzeydoğusunda yer alan Çernigiv'e düzenlediği hava saldırılarında birçok eve roket isabet ederken çok sayıda sivil de hayatını kaybetti. Belarus sınırına yakın şehirde birçok kamu binası da büyük hasar aldı. Noyosiyolovka Köyü ise yoğun bombardımanlar sonucunda yerle bir oldu. Füzelerin düştüğü yerlerdeki çukurların büyüklüğü çatışmaların şiddetini gözler önüne serdi. Çernigiv, SABAH tarafından görüntülendi.Rus askerlerinin bölgeden çekilmesinin ardından evlerini görmek için günler sonra köye gelen Alexander ve ailesi gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Günlerdir Çernigiv'deki durumu sosyal medyadan takip ettiğini ve bu kadarını beklemediğini söyleyen Alexander, "Şans eseri bombardıman sırasında evde kimse yoktu. Annemlerin eviydi. Savaş başladığında onu tahliye etmek için ısrar ettim. İlk seferinde gitmek istemedi ama çok sayıda asker buraya geldiğinde ve durumun ciddi olduğunu görünce, neyse ki evinden ayrılmaya karar verdi. Sonraki 10 gün boyunca evimde yaşadık. Maalesef doktorlar anneme kötü bir teşhis koydu ve acil tedaviye ihtiyacı vardı. Ancak yerel hastanemiz zaten kapandı ve hiçbir hastayı kabul etmedi. Bu nedenle, risk bize ait olmak üzere ailemi Lviv'e götürmek zorunda kaldım. İlk defa bölgemdeki durumu sosyal ağlardan takip ettim" dedi. Bu kadarını beklemediğini söyleyen Alexander, "Bence tamir edilemez. Bundan sonra ne beklememiz gerektiğini bilmiyorum. Ne yazık ki savaş bitmedi. Belki yeniden yapılanma için devlet desteği olabilir. Bence bunu yapanlar insan olamazlar" diye konuştu.RusyaDevlet Başkanı Vladimir Putin, Rus birliklerinin Moskova'nın Ukrayna'daki askeri harekatını, cesur ve etkin bir şekilde icra ettiğini ve en modern silahları kullandığını ileri sürdü. Putin, Moskova'nın Ukrayna'daki askeri operasyonunun "asil" hedeflerine ulaşacağını ve asıl hedeflerinin Donbas halkına yardımcı olmak olduğunu savundu. Rusya'nın uzakdoğusundaki Vostochny Uzay Üssü'nde düzenlenen ödül töreninde konuşan Putin, Ukrayna ile müzakerelerin çıkmaza girdiğini belirterek, "İstanbul müzakerelerindeki anlaşmalardan uzaklaşıldı. Ukrayna'da yaşananlar bir trajedi ancak Rusya'nın başka çaresi yoktu. Operasyonların ne zaman biteceği çatışmaların yoğunluğuna bağlı" ifadelerini kullandı. "Askeri operasyonumuz başarıya ulaşana dek sürecek" diyen Putin, "Ukrayna'da askeri operasyon ile Rusya'yı koruyoruz, başka seçeneğimiz yoktu" diye konuştu. "Ukrayna'da Rusya karşıtı güçler ile çatışma kaçınılmazdı, sadece bir zaman meselesiydi" diyen Rus lider, Donbas'ta soykırıma tahammül göstermeyeceklerini ileri sürdü.JAPONYA, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kızlarının da aralarında bulunduğu 398 kişinin mal varlıklarını dondurma kararı aldı. Başbakan Kişida Fumio kabinesi, 398 Rus vatandaşı ile 28 Rus örgütün mal varlıklarını dondurma kararı verdi. Rus vatandaşları arasında Devlet Başkanı Putin'in kızları Katerina Tikhonova ve Maria Vorontsova ile Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un eşi de yer alıyor.UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, son video mesajında, "İşgalciler, her yere mayın bırakmış. Sokaklarda, evlerde, arabalarda. Bu işgal sonrası bölgelere dönüşün mümkün olduğunca tehlikeli olması için yapılan kasıtlı bir eylem" dedi. Rusya-Ukrayna Savaşı 49'uncu gününe girerken ABD ve İngiltere, Rusların Mariupol'e saldırısı sırasında kimyasal silah kullandığına yönelik haberleri soruşturduklarını açıkladı.