‘Bir millet iki devlet’in 34. yılı

Azerbaycan ve Türkiye diplomatik ilişkilerinin başlamasının üzerinden 34 yıl geçti. Başkent Bakü'de 14 Ocak 1992 yılında Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosluğu'nun büyükelçilik statüsüne yükseltilmesiyle "bir millet iki devlet" ilkesi altında ilişkiler müttefiklik düzeyine taşındı. Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını kazanan kardeş ülke Azerbaycan ile ilişkiler ortak ulaştırma ve enerji projeleriyle geliştirildi. Askeri işbirliği iki ülkenin savunma sanayii kapasitesini geliştirerek ilişkileri derinleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Azerbaycan yalnız değildir" ifadesiyle Karabağ için verdiği destek köklü ilişkilerin pekişmesini sağladı.