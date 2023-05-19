Bir şehir böyle yok oldu

Ukrayna'nın Bakhmut kentinin uydu fotoğraflarına yansıyan görüntüleri, savaşın dehşetini bir kez daha gözler önüne serdi. Rusya ile Ukrayna arasında süren savaş sırasında ağır bombardıman altında tutulan ve terk edilen birçok kent harabeye döndü.O şehirlerden biri de Bakhmut. Yeni uydu görüntüleri, Rus ve Ukrayna kuvvetlerinin şehrin kontrolü için savaşmaya devam ettiği Bakhmut'un yıkımını ortaya çıkardı. Geçen hafta çekilen fotoğraflar, aylarca süren savaşın ve neredeyse sürekli bombardımanın sonuçlarını net bir şekilde gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir uzay teknolojisi şirketi olan Maxar Technologies tarafından çekilen görüntüler, kentin eski fotoğraflarıyla karşılaştırıldığında yaşanan felaketin boyutları ortaya çıkıyor.