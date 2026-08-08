Bir Türk gemisine daha İHA saldırısı
Türk bayraklı 'MV Güllük' kuru yük gemisine Rusya'nın Novorossiysk limanı açıklarında insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlendi. Gemide can kaybı yaşanmazken, hasar gören geminin İstanbul'a doğru yola çıktığı belirtildi. 2002'de inşa edilen MV Güllük gemisi, uluslararası taşımacılıkta kullanılıyordu. Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın 3 Ağustos'ta Novorossiysk yakınlarında Nadezhda ve Yaşar gemilerine yönelik saldırılarının ardından Karadeniz'deki çatışmanın tırmanmasından duyduğu ciddi endişeyi dile getirmişti.