Bir ülke daha Eurovision’dan çekildi

Bir ülke daha Eurovision Şarkı Yarışması'ndan çekildi. Gelecek yıl İngiltere'de düzenlenecek olan yarışmaya katılacak ülkelerin listesi yarışmasının organizatörü Avrupa Yayın Birliği (EBU) tarafından açıklanırken, 37 ülkenin bulunduğu listede Bulgaristan yer almadı. Konuyla ilgili Bulgaristan'ın kamu yayın kuruluşu Bulgaristan Ulusal Televizyonu (BNT) henüz bir açıklama yapmadı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası Eurovision Şarkı Yarışması'ndan ihraç edilmesinin ardından ülkelerin yarışmaya katılım maliyetlerinin yükselmesi nedeniyle daha önce Karadağ ve Kuzey Makedonya yarışmaya katılmayacaklarını açıklamıştı. EBU tarafından daha önce yapılan açıklamada, yarışmaya katılım maliyetlerini mümkün olduğunca uygun tutmayı taahhüt ettikleri ve ücretlerin katılımcının göreceli büyüklüğü ve mali durumu dikkate alınarak rekabet eden ülke sayısına göre hesaplandığı aktarılmıştı. Bulgaristan, Karadağ ve Kuzey Makedonya, geçtiğimiz mayıs ayında düzenlenen Eurovision'da yarı final aşamasını geçememişti.



BULGARİSTAN 2013 VE 2019'DA EUROVİSİON'DAN ÇEKİLMİŞTİ

Eurovision Şarkı Yarışması'na 2005 yılında katılan Bulgaristan, daha önce 2013 ve 2019 yıllarında yarışmadan çekilmişti. Bulgaristan, 14 kez katıldığı yarışmada şu ana kadar şampiyon olamazken, 5 kez Büyük Final'e yükseldi.



KATILIMCILARIN YARIŞMA İÇİN ÖDEDİĞİ TUTAR 5 MİLYON POUNDA KADAR ÇIKIYOR

Her ülkedeki yayıncı yarışmaya katılmak için ülkenin büyüklüğüne göre ücret ödüyor. Rusya'nın yarışmadan men edilmesinin ardından bazı ülkelerden daha fazla ödeme yapmalarının istendiği düşünülüyor. Yarışmaya, büyük bir mali katkı sağlayan Rusya, Ukrayna'yı işgal ettikten sonra yarışmadan ihraç edilmişti. Yayıncıların toplam maliyeti yaklaşık 5 milyon pounda kadar çıkıyor, ancak her bir katılımcının tam olarak ne kadar ödediği kamuya açıklanmıyor.



SON EUROVİSİON'U UKRAYNA KAZANMIŞTI

İtalya'nın Torino kentinde geçtiğimiz mayıs ayında düzenlenen Eurovision'u Ukrayna adına yarışmaya katılan Kalush Orkestra kazanmıştı. Eurovision yarışma organizatörleri, Ukrayna'daki Rus işgaliyle birlikte ülkedeki güvenlik endişelerinin ardından 2023'te yapılacak yarışmaya ev sahibi olması için, yarışmanın 2'ncisi olan İngiltere'ye teklifte bulunmuş ve söz konusu teklif BBC tarafından onaylanmıştı.