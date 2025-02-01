Birkaç günlük ömürleri kaldı

Hamas ile İsrail arasında ateşkes anlaşması yürürlükte olmasına rağmen Filistinlilerin yaşam mücadelesi sürüyor. 7 Ekim 2023 ile 19 Ocak 2025 arasındaki katliamlarda hayatta kalan Gazzeli çocuklar için hayat normale dönmüyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres yaptığı açıklamayla Gazze Şeridi'nden 2 bin 500 çocuğun acil şekilde tıbbi müdahale için tahliye edilmesi gerektiğini duyurdu. ABD merkezli CNN kanalı ise bu çocuklar arasında bazılarının sadece birkaç günlük ömrünün kaldığına dikkat çekildi. Bu masumlardan biri de nadir bir hastalıkla mücadele eden 2 yaşındaki Habiba el-Askari. Habere göre Habiba el-Askari'nin tedavisi aslında mümkün ancak Gazze'deki imkânsızlıklardan dolayı ölümün eşiğinde. İsrail yaralıların çıkışına izin vermiyor. Bugün yeniden açılacak olan Refah Sınır Kapısı'ndan sadece 50 hastanın tahliyesine izin verilecek.Gazze'de sağlık altyapısının tahrip olması nedeniyle hastaneler hizmet veremez halde ve binlerce yaralı tıbbi malzeme yetersizliği nedeniyle tedavi edilemiyor. 7 Ekim 2023'ün ardından farklı hastanelerde görev yapan Amerikalı doktorlar da gördükleri vahşeti anlattı. Stanford Üniversite Hastanesi'nde acil doktoru olarak görev yapan Dr. Ayesha Khan ise "Dünyada belki de 30'dan fazla bölgede görev yaptım. Gazze'de gördüklerimin eşi benzeri yok" dedi. Acil doktoru Dr. Mahmooda ''Mimi'' Syed de kafasından silahla vurulan çocukları neredeyse hiçbir gerekli tıbbi malzeme olmadan tedavi etmeye çalıştığını belirterek, "Hiçbir çocuğun kafasında mermi olmamalı" vurgusunu yaptı.Filistin hükümetinin yayımladığı son verilere göre, İsrail ordusu 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze Şeridi'ne yaklaşık 100 bin ton patlayıcı attı. Bu saldırılar bölgede altyapının yüzde 88'inin tahrip olmasına yol açtı. Ateşkes sonrası evlerine dönen Filistinliler enkaz üzerinde yeniden hayata tutunuyor. ABD Başkanı Donald Trump ise daha önceki açıklamalarını yineleyerek, Mısır ve Ürdün'ün Filistinlileri kabul etmesi gerektiğini söyledi.Hamas ile İsrail arasında bugün esir takasının dördüncüsü geçekleştirilecek. Hamas bu kez 3 İsrailli erkeği serbest bırakacak, İsrail de 90 Filistinliyi özgür bırakacak. Bir önceki turlarda serbest kalan 80 yaşındaki Gadi Mozes isimli İsraillinin 482 gün boyunca her gün dışarıda yürüyüş yaptığı, kendisine İngilizce kitaplar getirildiği ve günlük tutmasına izin verildiği ortaya çıktı. İsrail'in özgür bıraktığı Filistinliler ise esir tutuldukları her gün çeşit çeşit işkencelere maruz kaldıklarını anlatmaya devam ediyor.