Birleşik Krallık'tan ayrılık zaptı
Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda özerk yönetimleri başbakanları, Birleşik Krallık'ta Londra'daki merkezi yönetimi ifade eden "Westminster'ın devrinin sona erdiğini" ve "Birleşik Krallık hükümetinin anayasal değişikliklere hazırlanması" gerektiğini açıkladı. İskoçya Başbakanı John Swinney ve Kuzey İrlanda Başbakanı Michelle O'Neill basın toplantısında referandum çağrısında bulunurken, Galler Başbakanı Rhun ap Iorwerth ülkesinde referandum için bir zaman çizelgesi vermekten kaçındı. İngiltere Başbakanlığı, kendi kaderini tayin etme hakkını açıklayan üç ülkeyi eleştirdi.
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