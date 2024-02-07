Birleşmiş Milletler açıkladı: Gazze’de açlık 12 kat arttı

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

7 Ekim'in ardından Gazze'deki gıda kıtlığı, sağlık hizmetlerindeki yıkım, yetersiz temiz su tesisleri ve hijyen koşulları nedeniyle 5 yaş altı çocuklar, hamile ve emziren kadınları ciddi risk altına soktuğunu belirten Dujarric, "Bölgedeki insani yardım ortaklarımızın araştırmasına göre, Gazze'de açlık (7 Ekim öncesine göre) 12 kat arttı." diye konuştu.

Dujarric, gerekli tedavi ve önleyici hizmet sağlanmazsa durumun çok daha kötü olacağına işaret ederek, insani yardım çalışanlarının 5 yaş altı çocuklar ile hamile ve emziren kadınlara yardım sağladığını bildirdi.