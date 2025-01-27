Birleşmiş Milletler Esed rejimi döneminde muhaliflerin hukuksuzluklara uğradığını belirtti!

BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, devrik lider Beşşar Esed rejimi döneminde yaşanan hukuksuzluklara ilişkin binlerce tanıkla yapılan görüşme sonrası "Acı Ağı: Suriye Arap Cumhuriyeti'nde Keyfi Gözaltı, İşkence ve Kötü Muamele" başlıklı raporu yayımladı. Raporda, "(Esed rejimi) Eski Suriye hükümeti, muhalifleri bastırmak için sistematik olarak keyfi gözaltı, işkence ve zorla kaybetmeleri kullandı. Bu eylemler, çatışmalar sırasında işlenen en kötü sistematik uluslararası hukuk ihlallerinden bazılarını içeren insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarından oluşuyor." ifadeleri kullanıldı. Eski rejiminin devrilmesiyle işkence odalarındaki tutukluların serbest bırakıldığı kaydedilen raporda, bunun, Suriyeliler için iki ay önce neredeyse düşünülemez olan bir iklim değişikliğine işaret ettiği belirtildi. Raporda, Esed dönemindeki gözaltılarla ilgili ihlallerinin, Suriye halkı için travma olduğunu vurgulandı. Serbest bırakılan tutuklular arasında kayıp yakınlarını bulamayan 10 binlerce aile için acının sürdüğü vurgulanan raporda, toplu mezarların keşfinin, birçok aileyi en kötü sonucuna götürdüğü kaydedildi. Raporda, "Uzmanlar bunları inceleyene ve gerektiğinde adli kazılar yapana kadar toplu mezarlar dahil kanıtları, arşivleri ve suç mahallini korumak için kararlı bir eyleme acil ihtiyaç olduğunu vurguluyor." ifadeleri kullanıldı. Serbest bırakılanların işkence, yetersiz beslenme ve çeşitli hastalıklarla mücadele ettiği kaydedilen raporda, bu kişilerin, dayanılmaz acılar içinde ölüme terk edildiği veya idam edilmek üzere götürüldükleri vurgulandı.



"GEÇİŞ HÜKÜMETİ BUNLARIN TEKRARLANMAMASINI SAĞLAYABİLİR"



Raporda görüşlerine yer verilen Komisyon Başkanı Paulo Pinheiro, "Kritik bir geçiş dönemindeyiz. Geçiş hükümeti ve gelecekteki Suriye yetkilileri artık bu suçların bir daha asla tekrarlanmamasını sağlayabilir." ifadelerini kullandı. Pinheiro, yaklaşık 14 yıllık soruşturmalardan bulgular elde ettiklerini belirterek, bunların, yaşanan bu istismarlar için cezasızlığın sona ermesine yardımcı olmasını umduklarını kaydetti. Komisyon Üyesi Lynn Welchman da bu kanıtların, serbest bırakılanlar arasında sevdiklerini bulamayan Suriyeliler için umut olabileceğini söyledi. Welchman, "Yeni yetkilileri, toplu mezarları ve kanıtları koruma konusundaki kararlılıklarından dolayı takdir ediyoruz. Onları, ilgili Suriye sivil toplumu ve uluslararası aktörlerin desteğiyle daha fazla çaba sarf etmeleri için teşvik ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.