Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi: Bosna Hersek’teki barış gücünün görev süresi uzatıldı

Kabul edilen 2795 sayılı karar doğrultusunda, EUFOR Althea misyonunun Bosna Hersek'teki varlığı, kararın kabul edildiği tarihten itibaren 12 ay daha uzatılarak Ekim 2026 sonuna kadar devam edecek.

DAYTON ANLAŞMASI'NIN UYGULANMASINA DESTEK VERİYOR

EUFOR Althea, 1992-1995 Bosna Savaşı'nı sona erdiren Dayton Anlaşması'nın askeri hükümlerinin uygulanmasına destek olmak amacıyla 2004 yılında kurulmuştu.