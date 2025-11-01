Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi: Bosna Hersek’teki barış gücünün görev süresi uzatıldı
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Bosna Hersek’te görev yapan Avrupa Birliği İstikrar Gücü Misyonu’nun (EUFOR Althea) görev süresini bir yıl daha uzattı. 15 üyeli konsey, kararı oy birliğiyle kabul etti.
Kabul edilen 2795 sayılı karar doğrultusunda, EUFOR Althea misyonunun Bosna Hersek'teki varlığı, kararın kabul edildiği tarihten itibaren 12 ay daha uzatılarak Ekim 2026 sonuna kadar devam edecek.
DAYTON ANLAŞMASI'NIN UYGULANMASINA DESTEK VERİYOR
EUFOR Althea, 1992-1995 Bosna Savaşı'nı sona erdiren Dayton Anlaşması'nın askeri hükümlerinin uygulanmasına destek olmak amacıyla 2004 yılında kurulmuştu.