Birleşmiş Milletler Komiseri’nden Türkiye’ye övgüler: “Öğrenilecek çok şey var”

Önceki gün Lübnan ve Suriye'yi ziyaret ederek, HTŞ lideri Ahmed El Şara başta olmak üzere üst düzey isimlerle bir araya gelen Filippo Grandi, dün ise Türkiye ziyareti kapsamında Ankara'da bir basın konferansı düzenledi. Ortadoğu'daki son duruma ilişkin önemli mesajlar veren Grandi'nin konuşmasında şu cümleler ön plana çıktı:

"TÜRKİYE'NİN PLANI HARİKA"

Türkiye'de Göç İdaresi Başkanı'nın gönüllü geri dönüşler konusunda harika bir planı var. Bununla alakalı bir kitap bile yazılabilir. Burada bir gönüllülük var, kontrol mekanizması var. Diğer ülkeler de bir plan yolunda ilerliyor. Mutlaka komşu ülkeler ortak iş birliği yapmalı. Bilhassa Türkiye'den öğrenilecek çok şeyler var.

"TÜRKİYE'YE MÜTEŞEKKİRİZ"

Türkiye İçişleri Bakanı'na geri dönüşler konusundaki yöntemlerinin çok iyi olduğunu söyledim. Türkiye bu konuda takdire şayan işler çıkarıyor. Tabi ki Suriyelilere ev sahipliği yapan diğer ülkeler de adımlar atmaya başladı. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyelilere göstermiş oldukları misafirperverlikten sık sık bahsediyor. Ben de bu konuda kendilerine ve Türk halkına müteşekkirim.

"TÜRKİYE BÜYÜK İŞLER YAPIYOR

Türkiye'deki makamlardan duyduklarımdan çok mutlu oldum. Türkiye birçok kurumu ile Suriye'de çok büyük işler yapıyor ve yardımlarda bulunuyor. Diğer ülkelerin de bu alanda Türkiye gibi ülkelere katkı sağlaması gerekiyor.

"GERİ DÖNÜŞLERİN ARTACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Türkiye'den 8 Aralık'tan sonra dönüş yapanların sayısı 80 bin civarında. Her gün 1500-2000 kişi dönüyor. Türkiye'den geri dönüşlerin artacağını düşünüyorum. Ramazan Bayramı dönüş sürecini hızlandırabilir. Okul döneminin sonu yine aynı şekilde süreci hızlandırabilir. Havaların ısınması da olumlu yansıyacaktır. Ancak ani bir akım olacağını düşünmüyorum. Zaten bu daha iyi. Suriye böyle bir akımı şu an kaldıramaz. Türkiye'nin de bu konuda bir baskı yapmıyor olmasına müteşekkiriz.

"800 BİN KİŞİ DÖNDÜ"

2 aydan kısa bir süre içerisinde 800 binden fazla kişi geri dönüş kararı aldı. Hem Suriye içerisinde evine geri dönen hem de komşu ülkelerden ülkeye geri dönen kişi sayısı bu. Bu çok büyük bir rakam ancak destek sağlamaya devam etmek gerekiyor.

"SURİYE'DE POZİTİF MESAJLAR ALDIM"

Ahmed El Şara ile Suriye'de görüştük. Diğer başka yetkililerle de görüştük. Geri dönüşler konusunda çok pozitif mesajlar aldım. Durum hala orada hassas. Ülke içerisinde çok fazla silah var. Ülkede liderliğinin gerekli taahhütleri dile getirmesi beni fazlasıyla memnun etti.

ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRISI

Lütfen Suriye'ye yardım edin. Evet zor biliyorum. Uluslararası desteğin bu aşamada organize edilmesi çok zor. Ancak lütfen itici gücümüzü koruyalım ve yaptırımları kaldıralım, yatırım ve imar için hızla alan açalım. Bunu şu aşamada yapmazsak zaman israf etmiş olacağız.