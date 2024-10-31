Birleşmiş Milletler uyardı: ‘Büyük İsrail’ hedefinde ilerleniyor

"IRK AYRIMCILIĞINA DAYALI DEVLET"

Raporunda BM'ye üye devletlere İsrail'in, "ırk ayrımcılığına dayalı devlet" olarak tanınması gerektiği tavsiyesinde bulunan Albanese, BM'ye sunduğu taslak kararın 7. paragrafının (b) bölümünde yapılması gerekenlerle ilgili şu ifadelere yer verdi:

"İsrail'i resmen bir ırkçı devlet ve uluslararası hukukun ısrarlı bir ihlalcisi olarak tanımak, Filistin'deki durumu kapsamlı bir şekilde ele almak için Irkçılığa Karşı Özel Komite'yi yeniden etkinleştirmek ve İsrail'i BM Şartı'nın 6. Maddesi uyarınca üyeliğinin askıya alınması olasılığı konusunda uyarmak."

Albanese, İsrail'in, işgal altındaki Filistinlileri "nefret edilen bir yük" olarak gördüğünü aktardığı bölümde ise İsrail'in, milyonlarca Filistinliyi nesiller boyunca "aşağılamalara, toplu katliamlara, toplu hapsetmelere, zorla yerinden edilmeye, ırk ayrımcılığına ve ırkçılığa" maruz bıraktığını ifade etti.

Özel Raportör, Uluslarası Ceza Mahkemesi Savcısını İsrail tarafından işlenen soykırım ve ırkçılığa dayalı suçlarını soruşturmaya çağırdı.