Birleşmiş Milletler Zirvesi’ne katıldı: Düzensiz göç sorununu çözmeye çalışıyoruz

NEW YORK'TA ÖNEMLİ GÖRÜŞME

Menfi ayrıca New York'ta UCM Başsavcısı Kerim Han ile de bir araya geldi.

Libya ve UCM arasındaki işbirliğinin ele alındığı görüşmede, Libya topraklarının tümünde kanunların uygulanması gerektiği vurgulandı.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, ayrıca kendine verilen yetki çerçevesinde Libya'da suça karışanların isimlerinin tespit edildiği çalışmayı bitirmek üzere olduklarını kaydetti.