Birleşmiş Milletler’den Rusya’ya kınama

Dujarric, Kahovka Barajı'nın yıkımının ardından BM yetkililerinin hem Rus hem de Ukraynalı yetkililerle görüştüğünü, tüm yardıma muhtaç sivillere ulaşmaya çalıştığını kaydetti.

Rusya'nın Dnipro Nehri'nin diğer tarafına geçmek için henüz güvenlik konusunda güvence sağlamadığına dikkati çeken Dujarric, söz konusu güvencenin, personelin güvenliği için gerekli olduğunu ifade etti.