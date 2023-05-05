Birleşmiş Milletler’den tahıl girişimi için çağrı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de tüm taraflara girişimin "iyileştirilmesi, uzatılması ve genişletilmesine" ilişkin önerilerini sunduğunu anımsatan Haq, "Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın tam uygulanması ve devamı için tüm taraflara işleyişle ilgili sorunların üstesinden gelmek için görüşmelere devam etme çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Haq, BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Genel Sekreteri Rebecca Greenspan'in de söz konusu girişim çerçevesinde BM ile Rusya arasında imzalanan Mutabakat Zaptı'nın uygulanmasıyla ilgili Moskova'da bugün görüşmeler yürüttüğünü bildirdi.

Greenspan'in Rus gıda ve gübre ihracatının kolaylaştırılmasına ilişkin Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershinin ile görüştüğünü ifade eden Haq, kendisinin BM'nin Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'na olan güçlü bağlılığını ilettiğini aktardı.