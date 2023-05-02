Birleşmiş Milletler’den yapay zeka uyarısı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında "yapay zekanın babası" olarak nitelendirilen 75 yaşındaki Geoffrey Hinton'un, yapay zeka alanındaki gelişmelerin "korkunç" olduğunu ve bu alanda yaptığı çalışmalardan pişmanlık duyduğunu söyleyerek Google'dan istifa etmesine ilişkin bir soruyu yanıtladı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de yapay zeka alanındaki teknolojik gelişmelere ilişkin yasal sorunlar bulunduğunu ifade ettiğini anımsatan Haq, Guterres'in söz konusu teknolojinin kötüye kullanılmaması için dikkatli bir şekilde denetlenmesi ve gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini daha önce dile getirdiğini kaydetti.