Bitcoin milyonerinin derdini duyanlar şaştı kaldı! "Sıkılıyormuş"

Reddit'te açıklamalarda bulunan bir Bitcoin milyarderi, ilginç açıklamalara imza attı. 2014'te Bitcoin'i keşfeden adam, 'derin bir tavşan deliğine düştüğünü' söyledi. Tüm birikimini içine koyarak risk aldığını söyleyen adam bir buçuk yıl boyunca tüm birikimini kriptoya yatırdığını ifade etti. 2017 yılında artık bir miyoner olduğunu söyleyen adam, 2019 yılında parasının 26 milyon sterlinin üzerine çıktığını söyledi.

"HEYECANIM YOK"

Bu paradan sonra seyahet edip hobilerine vakit ayırdığını söyleyen yatırımcı şimdilerde ise sıkıldığından bahsediyor. "Tüm servetime rağmen hayatın heyecanını parayla yaratamıyorum" diyen adam aynı zamanda parayı hak etmediğini hissettiği için sorunlarının ikiye katlandığını söyledi.