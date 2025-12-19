Bitlis semalarında yılın son gökyüzü şöleni

Geminid Meteor Yağmuru, gökyüzü tutkunlarına yılın son günlerinde unutulmaz anlar yaşattı. Aralık ayının ortasında zirve yapan meteor yağmuru, Bitlis'in berrak ve karanlık semalarında görsel bir şölene dönüştü. Soğuk havaya rağmen açık alanlara çıkan vatandaşlar, saatte onlarca meteorun atmosfere girerken oluşturduğu parlak izleri hayranlıkla izledi. Kısa süreli ancak etkileyici ışık patlamaları, Bitlis'in karanlık ve berrak gökyüzünde net şekilde gözlemlendi. Bitlis'in doğal coğrafyası ve temiz havası ise bu eşsiz gökyüzü olayını gözlemlemek için ideal bir ortam sundu. Anadolu Sualtı Araştırmaları ve Sporları Derneği temsilcisi ve doğa gözlemcisi Dr. Cihan Önen, "Yılın son gökyüzü şovunu kaçırmamak için dondurucu havaya rağmen gözümüzü ve ekipmanlarımızı gökyüzüne çevirdik. Meteorlar, büyük parıltıyla gökyüzünün derinliklerini yarıyor, ışıldıyor ve kayboluyor. Bitlis'in konumu ve doğal yapısı, bu tür gök olaylarını gözlemlemek için ideal bir ortam sunuyor. Gökyüzündeki ihtişamlı yıldız ve meteor şöleni, Van Gölü ve Nemrut Kalderası etekleri gibi yeryüzü manzarasıyla birleşince ortaya büyüleyici kareler çıkıyor. Meteor yağmuru 14 Aralık dolaylarında zirve yaptı; bugünlerde etkisi biraz azaldı. 14 Aralık'tan beri heyecanla izliyoruz" dedi.