Biz sınavı geçtik ama insanlık sınıfta kaldı

Filistin için üniversitelerde yapılan eylemler, liselileri de harekete geçirdi. Geçen hafta okullarda Kudüs bildirisi okunurken, bu hafta da liseli gençler "Evet ben sınıfı geçtim, peki ya insanlık?" diyerek Filistin ve Doğu Türkistan için 6 dilde basın açıklaması yaptı. İstanbul genelindeki imam hatip okullarında eğitim gören liseli gençler Filistin'de yaşanan zulme dikkat çekti. Fatih Saraçhane'de yapılan eylem Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Daha sonra Yunus Emre Alagöz adındaki öğrenci 'Ben Kudüs'üm' şiirini okudu.Türkiye, Filistin ve Doğu Türkistan bayraklarının dalgalandırıldığı eylemde, 'Hamas'a selam direnişe devam', 'Katil İsrail Filistin'den defol' sloganları atıldı. Türkçe, İngilizce, Arapça, Rusça, İspanyolca ve Fransızca olmak üzere 6 dilde basın açıklaması yapılan eylemde "Filistin'de zulmü durdurun" diyerek tüm dünya liderlerine seslenildi. Gençler adına yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Şimdi okulların tatile gireceği, karnelerin dağıtılacağı bu son haftada sınıfı geçmekten çok daha önemli bir derdimiz var diyoruz. O da insanlık sınavını geçmek. Okulları başlarına yıkılan, hastanelerde bile üzerlerine ölüm yağdırılan, sığındıkları çadırlarda alevler içinde bırakılan çocuklar, kadınlar ve gençler adına bir araya geldik. Yaşasın liseli gençler intifadası! Yaşasın küresel intifada! Kahrolsun insanlıktan çıkmış zalimler!"VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde akademisyenler ve öğrenciler, Filistin'e destek, İsrail'e tepki eylemlerini sürdürüyor. Kocaeli'nde çok sayıda kişi, Filistin'e destek için bir araya geldi. Kentin 3 noktasından başlayan yürüyüşlere katılanlar, SEKA Park'ta buluştu. Mersin'de de binlerce kişi sokaktaydı.BirleşmişMilletler Güvenlik Konseyi'nden önceki gün çıkan ateşkes kararına rağmen İsrail öldürmeye devam ediyor. Gazze'de son 24 saat içerisinde onlarca Filistinli daha katledildi. BM son raporunda da İsrail'in Gazze'de Filistinlileri toplu imha dahil savaş suçları işlemeye devam ettiğinin altını bir kez daha çizdi.Katil İsrail, Gazze Şeridi'ne 250 gündür gözü dönmüşçesine saldırıyor. İsrail ordusu Gazze'de, tarihe kara leke olarak geçecek sayısız toplu katliam yaptı. 37 binin üzerinde Filistinliyi öldüren İsrail güçleri, on binlerce evi, yüzlerce camiyi, kiliseleri ve eğitim kurumlarını yerle bir etti. Gazze Şeridi'ndeki nüfusun neredeyse tamamı yerinden edildi.Lübnan-İsrail hattında tansiyon her geçen gün yükseliyor. Saha komutanının öldürülmesinin ardından İsrail'e misillemede bulunan Hizbullah hareketi, 7 Ekim 2023 sonrası dün İsrail'in üç bölgesine 160 füze atarak en büyük füze saldırılarından birini gerçekleştirdi.