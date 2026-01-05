’Biz yaşayan ölüleriz’

Gazze'de ateşkese rağmen insanlık dramı her geçen gün derinleşiyor. İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 71 bin 386'ya yükselirken İsrail bombardımanı ve kış şartları nedeniyle 2.3 milyon Filistinlini zorlu şartlarda yaşam mücadelesi veriyor. Soğuk, yağmur ve fırtına nedeniyle aileler derme çatma çadırlarda çocuklarını hayatta tutmaya çalışıyor. Bölgede çalışma, barınma ve gıda temini çok kısıtlı olduğu için binlerce aile çaresizlik içinde çözüm bulmaya çalışıyor. Al Jazeera'ya konuşan 5 çocuk babası Majed Hamouda, "Biz ölüler gibiyiz ama henüz gömülmedik" diyerek yaşadıkları çaresizliği dile getirdi. Hamouda ailesi, bazı günler yiyecek hiçbir şey bulamıyor.

BİNLERCE HASTA ÖLÜMÜN UCUNDA

Ateşkese rağmen Gazze'de insani koşullarda kayda değer bir iyileşme yaşanmazken, açlık ve yoksulluğun izleri Filistinlilerin bedenlerinde açıkça görülüyor. İsrail'in uyguladığı ağır abluka nedeniyle bölgeye ilaç girmezken acil tedaviye ihtiyaç duyan çok sayıda kişi de dışarı çıkamıyor. İsrail'in sınır kapılarını kapaması ve ilaç girişini ciddi biçimde kısıtlaması, doğuştan kalp ve böbrek hastası 6 aylık Meys Muammer'in durumunu her geçen gün daha da ağırlaştırıyor. Meys, Gazze'de ablukanın bedelini ödeyen binlerce hasta çocuktan yalnızca biri.

YARDIM KURULUŞLARINA YASAK

Dünya Bankası'na göre, saldırıları ve abluka, Gazze nüfusunun büyük bölümünü yoksulluğa sürükledi. Bölge halkı, ihtiyacın çok altında kalan insani yardımlara bağımlı durumda. Abluka, sağlık sistemini de neredeyse tamamen felç etti. Öte yandan İsrail, "personel listelerini sunmayı ve yeni güvenlik kayıt prosedürlerine uymayı reddettikleri" gerekçesiyle, Gazze'ye yardım ulaştıran 37 uluslararası kuruluşun çalışma lisanslarını iptal etmeye başladı. İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nı yeniden açmaya hazırlandığı belirtildi.