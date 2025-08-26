Bize ders veremezsin!

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u "Yahudi karşıtlığıyla mücadelede yeterli önlem almamakla" suçlayan ABD'nin Paris Büyükelçisi Charles Kushner'e tepki göstererek, yabancı bir ülke temsilcisinin Fransa'ya gelip yönetim dersi veremeyeceğini söyledi. Konuk olduğu Fransız RTL radyosunda Kushner'in yaptığı açıklamanın "haksız ve yersiz" olduğunu dile getiren Barrot, çağrılmasına rağmen Kushner'in Fransa Dışişleri Bakanlığı'na gelmediğini doğruladı. Barrot, Kushner'in yerine ekibinin geldiğini aktararak şöyle devam etti: "Ona (Kushner'in) açıklamasının haksız ve yersiz olduğunu söyledik. Yersiz, çünkü Fransa'ya gelip, burada yönetim dersi vermek yabancı bir ülkenin temsilcisine düşmez. Haksız, çünkü çok az sayıda ülke bu denli radikal bir şekilde Yahudi karşıtlığıyla mücadele ediyor."