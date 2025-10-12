Blair’in Epstein ile bağlantısı ortaya çıktı

ESKI İngiltere Başbakanı Tony Blair'in, görevde olduğu dönemde, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurmakla suçlanan ve hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile Başbakanlık Ofisi'nde görüştüğü ortaya çıktı. İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin ulaştığı belgelere göre, Blair'in 14 Mayıs 2002'de Epstein ile Başbakanlık Ofisi'nde yaptığı görüşme, dönemin üst düzey bürokratlarından Matthew Rycroft tarafından hazırlanan gizli ibareli bir notta yer aldı. Notta Epstein, "süper zenginlerin mali danışmanı" olarak tanımlanırken, Blair'e yerel saatle 17.00'de yapılacak görüşme öncesi bilgi verildiği belirtildi. Epstein, bu görüşmeden 6 yıl sonra Haziran 2008'de kız çocuklarına cinsel istismar suçlamalarından yargılandı.