Blair’in sürpriz Ramallah ziyareti: “Gazze’nin geleceği masada”

Görüşmeye katılan, ismi açıklanmayan bir ABD'li yetkilinin de bulunduğunu söyleyen Şeyh, BM Güvenlik Konseyi'nin Gazze'de savaşın sona erdirilmesine yönelik kararının ardından ortaya çıkan süreçle ilgili görüş alışverişi yapıldığını ifade etti.

Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh, 22 Kasım'da Blair ile Ramallah 'ta bir araya geldiğini açıkladı. Şeyh, görüşmede Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'daki son gelişmelerin kapsamlı biçimde değerlendirildiğini belirtti.

"FİLİSTİNLİLERİN KENDİ KADERİNİ TAYİN HAKKI" DA GÖRÜŞÜLDÜ

Şeyh ayrıca, görüşmede Gazze ve Batı Şeria'nın geleceğine ilişkin başlıkların yanında, Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkı ve devlet kurma hedefi için gerekli koşulların da ele alındığını vurguladı.

BM Güvenlik Konseyi, ABD tarafından sunulan 2803 sayılı karar tasarısını kabul ederek, 2027 sonuna kadar görev yapacak uluslararası geçici bir güç kurulmasına onay verdi.

Karara göre Gazze, geçiş döneminde teknokratlardan oluşan, siyasi nitelik taşımayan bir kurul tarafından yönetilecek.

Bu yapı, uluslararası aktörlerin de yer aldığı ve "Barış Kurulu" olarak adlandırılan yeni bir geçiş otoritesinin gözetiminde işleyecek. Kurula ABD Başkanı Trump başkanlık edecek, bazı devlet liderlerinin yanı sıra Tony Blair'in de yapıda yer alması bekleniyor.

Kudüs Üniversitesi'ne bağlı Kudüs Merkezi Direktörü Ahmed Refik Avad, "Blair'in ziyareti keşif amaçlı ve Gazze için 'ertesi gün' planlarıyla doğrudan bağlantılı" dedi.

Avad, Filistin Yönetimi'nin Gazze'de belirgin bir rol üstlenmesi gerektiğini ve bunun yaklaşık 3 yıllık reform süreci gerektirdiğini vurguladı.

Yönetimin şimdiden adımlar attığını, örneğin Gazze için özel bir uzmanlar komitesi kurduğunu, bunun da gelecekteki görevler için hazırlık anlamına geldiğini belirten Avad, Blair ile yapılan görüşmelerin, Filistin Yönetimi'nin rolünü netleştirmek ve sınırlarını belirlemek amacı taşıdığını ifade etti.

Blair'in "Filistin Yönetimi'nin muhtemel gelecekteki düzenlemelere katkı kapasitesi ve yapıcı mı yoksa yıkıcı mı olacağı" konusunda sorular yönelttiğini dile getiren Avad, Blair'in Gazze'de önerilen uluslararası güç kurulması durumunda, Filistin Yönetimi'nin ne ölçüde katılabileceğini ve içinde hangi alanların geliştirilmesi gerektiğini öğrenmekle ilgilendiğini belirtti.

Avad, İsrail'in Gazze'de Filistin Yönetimi'nin rolüne karşı çıkmasının, bu durumun görüşmeyi hazır bir plan sunmak yerine olasılıkları araştırma çabası hâline getirdiğini söyledi.

Filistinlilerin rızası olmadan hiçbir planın ilerleyemeyeceğini, çünkü uluslararası aktörlerin Filistinlilerin planı reddettiğini gördüklerinde mali ve siyasi desteklerini geri çekebilecekleri uyarısında bulunan Avad, Blair'in ziyaretinin, uluslararası toplumun Filistinlilere ilgi gösterdiği mesajını taşıdığını, bu ilginin boyutunun mevcut siyasi baskılara bağlı olacağını ileri sürdü.