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Giriş Tarihi: 16.10.2023 19:31

Blinken, bölgedeki temaslarının ardından İsrail'e geri döndü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, geçen hafta perşembe günü İsrail'den ayrılarak, çıktığı bölge turunun ardından yeniden bu ülkeye döndü.

AA
Blinken, bölgedeki temaslarının ardından İsrail’e geri döndü

Antony Blinken, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile buluştuğu bir fotoğrafı paylaştı.

ABD Dışişleri Bakanı, "Netanyahu ile görüşmek için İsrail'e geri geldim. İsrail'in kendini savunması ve vatandaşlarını Hamas teröründen korumasına ABD'nin desteğini tartıştık." ifadesini kullandı.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplar ile İsrail'in 7 Ekim'de başlayan son çatışmalarının ardından, 12 Ekim'de İsrail'e gelen Blinken, bölgede yürüttüğü mekik diplomasisinde bu ülkenin ardından Ürdün, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ı ziyaret etmişti.

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Blinken, bölgedeki temaslarının ardından İsrail'e geri döndü
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