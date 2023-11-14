Blinken, İngiltere’nin yeni Dışişleri Bakanı Cameron ile telefonda görüştü

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Blinken, telefon görüşmesinde, Dışişleri Bakanlığına atanan Cameron'u kutladı.
Blinken ve Cameron, iki ülke arasındaki ilişkilerin sürdürülmesinin önemini vurguladı.
İsrail'in Filistin'e saldırıları konusunu da ele alan Blinken ve Cameron, Gazze'deki sivillere insani yardım ulaştırılmasının artırılması gerektiğine dikkati çekti.
ESKİ BAŞBAKAN CAMERON, YENİ DIŞİŞLERİ BAKANI OLDU
İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, görevden alınan İçişleri Bakanı Suella Braverman'ın yerine getirilerek ülkenin yeni İçişleri Bakanı olmuştu.
Ülkede 7 yıldır siyasetin dışında kalan eski Başbakan Cameron da Dışişleri Bakanlığından boşalan göreve getirilerek aktif siyasete geri dönmüştü.