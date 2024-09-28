Blinken, İsrail-Hizbullah geriliminde halen diplomasiye yol olduğuna inanıyor

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta bir basın toplantısı düzenledi ve Orta Doğu'daki son durumu değerlendirdi.

Bölgede tansiyonun artmasından endişe duymaya devam ettiklerini kaydeden Blinken, çatışmalara diplomatik çözümler bulmaktan başka çarelerinin olmadığını belirtti.

Blinken, "Diplomasi yoluyla yapılacak en önemli şey, öncelikle her iki yönde de saldırıları durdurmaya çalışmaktır. Diplomasiye giden yol şu anda zorlu gözükebilir ancak bu yol önümüzde duruyor ve bize göre gerekli." değerlendirmesini yaptı.

İsrail-Lübnan gerginliğinin artmaması için taraflarla yoğun bir şekilde çalışmaya devam ettiklerini ifade eden ABD'li bakan, hem İsrail'e hem de Hizbullah'a diplomasiye giden yolu seçmeleri çağrısında bulundu.

ORTA DOĞU'DAKİ DURUM TEHLİKELİ

Orta Doğu'da artan gerilimi "tehlikeli" sözcüğüyle tanımlayan Blinken, "Önümüzdeki günlerde tarafların yapacağı seçimler, bölgenin hangi yola gideceğini belirleyecektir ve bu seçim halkların hem bugün hem de uzun yıllar karşılaşacağı sonuçları tayin edecektir." yorumunu yaptı.

İsrail'in Beyrut'a yönelik son saldırıları hakkında net bir yorum yapmaktan kaçınan Blinken, halen bu saldırılarla ilgili taraflardan bilgi topladıklarını söylemekle yetindi.

ABD Başkanı Joe Biden, Beyrut'a yönelik İsrail saldırıları hakkındaki bir soruya, "ABD'nin bu konu hakkında önceden bilgisinin ve dahlinin olmadığını" söyleyerek cevap vermişti.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A ŞİDDETLENEN SALDIRILARINDA 783 KİŞİ ÖLDÜ

Hizbullah'la 8 Ekim'den beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, şiddetlenen hava saldırılarında 783 kişi ölürken, bombardıman nedeniyle ülke içerisinde 150 bine yakın kişi yerinden oldu.

Hizbullah ise İsrail ordusu tarafından ülkenin güney ve doğu bölgelerine yönelik devam eden yoğun bombardımana karşı füzeli saldırılarla karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunluklu ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar açıklanmadı.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye göç edenlerin de olduğu belirtiliyor.