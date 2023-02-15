Blinken ve Guterres, Suriye’ye insani yardımı görüştü

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Blinken'ın Gueterres ile telefonda görüştüğünü açıkladı.

İki yetkilinin, BM ve insani yardım kuruluşlarının Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Suriye'nin kuzeyindeki depremzedelere insani yardım ulaştırılması konusunu ele aldığını kaydeden Price, şu ifadeleri kullandı:

"Bakan Blinken, 13 Şubat'ta BM'ye bildirildiği üzere, gerekirse BM Güvenlik Konseyi yetkisiyle, Esad rejiminin, Bab Al Salam ve Al Rai sınır kapılarını insani yardım amacıyla açması gerektiğinin altını çizdi. Bakan, (insani yardıma ilişkin) kapsamı genişletilmiş bir kararın, BM ve insani yardım aktörlerine Suriye'de ihtiyaç sahibi insanlara daha etkili bir şekilde yardım ulaştırmak üzere gerekli esnekliği ve öngörülebilirliği sağlayacağını kaydetti. Bakan ve Genel Sekreter, konuyla ilgilenmeye devam etme konusunda anlaştılar."

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, Suriye'nin kuzeyinde de büyük yıkıma yol açmıştı.