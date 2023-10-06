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Giriş Tarihi: 7.10.2023

Blinken’a bölücü örgüt uyarısı: YPG ile çalışmaktan vazgeçin

Blinken’a bölücü örgüt uyarısı: YPG ile çalışmaktan vazgeçin
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dün ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la telefonda görüştü. Bir müttefik olarak ABD'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG'yle beraber çalışmaktan vazgeçmesi gerektiğini kuvvetli ifadelerle Blinken'ın dikkatine getiren Fidan, Irak ve Suriye'deki operasyonların kararlı şekilde devam edeceğini kaydetti. Görüşmede, Irak ve Suriye'deki ABD güçleriyle Türkiye arasındaki çatışmasızlık mekanizması da gündeme geldi. Mekanizmanın terörle mücadeleye engel teşkil etmeyecek şekilde etkin çalıştırılması konusunda mutabakata varıldı. Betül USTA/ANKARA
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Blinken’a bölücü örgüt uyarısı: YPG ile çalışmaktan vazgeçin
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