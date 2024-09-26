Blinken’ın soykırıma ortaklıktan yargılanması çağrısı

Hamas, ProPublica adlı bağımsız araştırmacı gazetecilik organizasyonun yayımladığı; ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) ve ABD Dışişleri Bakanlığı Nüfus, Mülteciler ve Göç Bürosunun "İsrail'in Gazze'ye insani yardımları kasıtlı olarak engellediği" yönündeki raporlarına rağmen Dışişleri Bakanı Blinken'ın Kongreye aksi yönde rapor sunduğu ve İsrail'in askeri yardım almaya devam etmesini sağladığını aktaran haberin ardından yazılı açıklama yaptı.

ProPublica'nın haberinin, Blinken'in, ABD Başkanı Joe Biden'ın işbirliğiyle "Kongre önünde İsrail'in Gazze'deki Filistin halkını açlığa mahkum ettiğini; yardımların Gazze'ye girişinin engellenmesine ilişkin gerçeği gizleme niyetini ortaya çıkardığı kaydedilen açıklamada, bunun İsrail ordusuna silah tedarikini etkileyeceği endişesiyle yapıldığı; Blinken ve Biden'ın Filistin halkı aleyhinde işlenen soykırım suçuna bizzat iştirak etmesi konusunda yeni bir teyit olduğu belirtildi.

Hamas'ın açıklamasında, "Blinken'in suç teşkil eden bu davranışı karşısında ABD Kongresi ve ABD yargı organlarındaki şerefli kişilerin Dışişleri Bakanı'nın yaptıklarını soruşturması gerektiği" vurgulandı.