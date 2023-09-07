Blok ve daire numaraları yanlış yazılan vatandaşlar evlerini satamıyor





"BURADA HANGİ BLOĞUN NE OLDUĞU BELLİ DEĞİL"

Damla Sitesi sakinlerinden Halis Kaya, "Ben evimi satmak istedim, numaralar ters olduğu için satamadım. Banka kredi vermedi, peşin parayla satmak zorunda kaldım. Her şey karışık. Burada hangi bloğun ne olduğu belli değil. Bu belediyenin hatası. Önceden bankalar kredi veriyordu, yeni tapularla birlikte kredi verilmez oldu" dedi.



"ODUNPAZARI BİZİ BÜYÜKŞEHİR'E YÖNLENDİRDİ, ONLAR DA ADAMIN YÜZÜNE BİLE BAKMIYOR"

Bölgeden ev almak için bankaya giden kişilere kredi çıkmadığını söyleyen Mehmet Tut, bu problemin belediyeden kaynaklandığını ifade etti. Hem Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne hem de Odunpazarı Belediyesi'ne müracaat ettiklerini anlatan Tut, "Odunpazarı bizi Büyükşehir'e yönlendirdi, onlar da adamın yüzüne bile bakmıyor. Oradan bizi plan proje çizilen bir büroya gönderdiler. O büroya gittik, 27 bin TL'ye 90 dairenin problemi düzelteceklerini söylediler. Bu giriş yolunu sadece bize vermişler, plan projelerde burada giriş yok. Tek bir hattan giriş var. Plan proje yüzünden buraya kredi çıkmıyor. Bir yer A Blok olacağına D Blok olmuş, B Blok olacağına C Blok olmuş. Bloklarda yanlışlık var" şeklinde konuştu.