SON DAKİKA: Bloomberg’den yeni skandal! Türkiye’de ’iç karışıklık’ planı! Sosyal medyada tepki yağdı...

BLOOMBERG'E TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Orta Doğu'daki tüm karışıklıklar, çatışmalar ve savaşlara rağmen istikrarını korumayı başaran Türkiye'nin Bloomberg tarafından 'iç çatışma' riski en yüksek ülke olarak gösterilmesine sosyal medyada tepki yağdı.

Bloomberg'e sosyal medya üzerinden verilen tepkilerden bazıları şöyle:

Bizim insanımız en zor zamanlarında bile herkesi tehlikeye atacak ve iç karışıklık çıkacak şekilde sokaklara dökülmez. O sağduyuya sahiptir.

Bloomberg'e göre 12 ay içinde iç çatışma riski en yüksek G20 ülkesi Türkiye…. Yoksa bir plan mı bu?

Bu liste planlama listesi öngörü falan değil. Ama Türkiye bunu onların elinde patlatmayı da iyi bilir.

Açıkça Türkiye 'de iç çatışma tezgahlıyoruz demenin değişik yolunu denemişler.

Bu siyonist pisliklerden bütün dünya kurtulmalı.

Aynen öyledir kesin. Listeyi tam tersine çevirebilirler. Yakında Avrupa nasıl yiyor birbirini göreceğiz.

İç çatışma riski en yüksek olan İsrail yok. Demek ki bu liste iç çatışma olmasını istedikleri ülkelerin listesi.