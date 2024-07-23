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Giriş Tarihi: 23.7.2024 22:45

BM: 1 günde 150 bin kişi yerinden edildi

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, sadece 1 gün içinde 150 bin kişinin Han Yunus'ta yerinden edildiğini bildirdi

AA
BM: 1 günde 150 bin kişi yerinden edildi

Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Gazze'deki gelişmeler hakkında bilgi verdi.

İsrail'in her bir "tahliye emrinin" insanların hayatını altüst ettiğine dikkati çeken Dujarric, aynı zamanda İsrail ordusunun saldırı öncesinde broşür atarak çok kısa sürede tahliye istemesinin riskleri artırdığının altını çizdi.

Dujarric, sadece dün 150 bin kişinin Han Yunus'tan kaçmak zorunda kaldığını ifade etti.

İnsanların yanlarına hiçbir şey alamadan kaçmak zorunda kaldığını kaydeden Dujarric, söz konusu kişilerin gittikleri alanlarda altyapı bulunmadığını da anımsattı.

UNICEF ARACINA SALDIRI

BM Çocuklara Yardım Fonu'na (UNICEF) ait 2 araca ateş açılması hakkında da konuşan Dujarric, saldırının kim tarafından düzenlendiğini bilmediklerini söyledi.

Dujarric, sahadaki meslektaşlarının "adli soruşturma" yapamadığını, "çatışmalar arasında" görevlerini sürdürmeye çalıştığını belirtti.

BM Sözcüsü, insani yardım çalışanları ve sivillere yönelik her saldırıyı kınadıklarını kaydetti.

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BM: 1 günde 150 bin kişi yerinden edildi
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