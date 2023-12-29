BM: 2024’te yerinden edilenlerin sayısının 11,7 milyona çıkması bekleniyor

BMMYK'nin X sosyal medya platformunda, kurumun mültecileri ve yerinden edilmiş kişileri koruma ve onlara yardım etmeye yönelik 2024 yılı planlama raporuna ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, ülke içinde yerinden edilmiş kişilere ve onlara ev sahipliği yapan topluluklara verilen desteğin devam etmesinin hayati önem taşıdığı kaydedildi.

Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da kendi ülke sınırları içerisinde yerlerinden edilenlerin sayısının 2024 yılında 11,7 milyona çıkmasının beklendiği aktarıldı.

Ayrıca dünya çapında ise 2024'te 130,8 milyon zorla yerinden edilmiş ve vatansız insanın desteğe ihtiyacı olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, BMMYK'nin ortaklarıyla işbirliği içinde yeni ve mevcut yerinden edilme durumlarında koruma, yardım ve hayat kurtarıcı çözümler sunabilmesi adına 2024 yılı için 10 milyar 622 milyon dolar tutarında bütçe ayırdığına işaret edildi.